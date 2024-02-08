بعائد يصل إلى 25%.. البنك العربي الأفريقي يطرح حساب توفير جديد

أعلى البنك العربي الأفريقي الدولي طرح حساب توفير e golden saving بالجنية المصري فقط، بعائد يصل إلى 25%.

ونرصد في السطور التالية تفاصيل حساب E-Golden Saving، وفقًا للصفحة الرسمية للبنك العربي الافريقي الدولي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

تفاصيل الحساب الجديد من البنك العربي الافريقي

- فتح الحساب متاح فقط من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

- الحد الأدنى لفتح الحساب 500 ألف جنيه.

- مصاريف فتح الحساب والصيانة 50% من مصاريف الحساب الجاريى والتوفير.

- فتح الحساب بالجنيه المصري فقط.

- متاح للأفراد فقط.

- الإيداع في حساب التوفير E-Golden Saving متاح داخلياً فقط عن طريق التحويل من حسابات التوفير والحسابات الجارية الأخرى لدى البنك العربي الأفريقي الدولي.

- يتمّ احتساب الفائدة على المبالغ المتاحة في الحساب في آخر يوم في الشهر «سيتمّ حساب فوائد شهر ابريل علي المبلغ المتاح في الحساب يوم 31 مارس».

- يتمّ احتساب العائد بناءً على أقل مبلغ موجود في الحساب بشرط أن لا يقل المبلغ عن 500 ألف جنيه مصري على مدار الشهر من تاريخ يوم 1 من كل شهر حتى نهاية الشهر.

حساب E-Golden Saving

- يتمّ قبول التحويلات علي حساب E-Golden Saving خلال كل أيام الشهر عدا أول يوم من كل شهر.

- يتمّ تحويل الفائدة على الحساب الذي تم من خلاله التحويل أول مرة لحساب E-Golden Saving.

- يتم صرف العائد بصورة دورية «ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي» حسب تاريخ فتح الحساب وتحسب المدة كامله على سبيل المثال إذا عمل العميل على فتح الحساب في شهر مارس يوم 5، بفائدة سنوية 25%، يتم احتساب الفوائد من أول أبريل على 12 شهر والفائدة يتمّ إضافتها في أخر يوم في شهر إبريل 2025 وكذلك الربع سنوي والنصف سنوي.

- يتم صرف العائد بصورة دورية «شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي) بالنسب الآتية؛ دورية العائد الشهرى21%، دورية العائد الربع السنوي 22%، دورية العائد النصف سنوي 23%، دورية العائد السنوي 25%.

- الحساب سيكون متاح من خلال تطبيق الهاتف المحمول فقط ابتداءً من 20 فبراير 2024.