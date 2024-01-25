بنك خاص يطرح حساب توفير بعائد يصل 20%

أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي عن طرح حساب توفير جديد يطلق عليه اسم جولدن بلس أو Golden saving plus بعائد يصل إلى 20%.

وبحسب الموقع الرسمي للبنك العربي الأفريقي الدولي، فإن الحد الأدنى لفتح الحساب هو 50,000 جنيه مصري.

تفاصيل حساب التوفير الجديد

وبالنسبة للحد الأدنى للحصول على الفائدة 50,000 جنيه مصري ويتم احتساب الفائدة على أقل رصيد خلال الشهر.

حساب توفير جولدن بلس والرسوم الشهرية على حساب التوفير جولدن بلس 15 جنيها مصريا، ورسوم فتح الحساب 50 جنيها مصريا.

وعن معدل الفائدة لحساب توفير جولدن بلس يصرف شهرياً 18%، ومتوفر معدل الفائدة يصرف ربع سنوياً 18.50%.

كما يوجد معدل الفائدة يصرف نصف سنوياً، 19%، ومعدل فائدة يصرف سنوياً 20%.