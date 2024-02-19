أستاذ بترول: 26 شركة أجنبية تعمل في مجال الطاقة على الأراضي المصرية

قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن تمويل مشروعات الطاقة والبترول ينقسم إلى نوعين، أولهما تمويل في صورة دعم ليس له مردود مادي، وثانيهما تمويل له مردود استثماري وأرباح.

مصر تطرح مميزات لجذب الاستثمارات

وأوضح «القليوبي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن الشركات تذهب للدول التي بها استقرار أمني ولديها نوع من دعم موجه للطاقة، وكذلك تشجيع من القيادة السياسية، ولديها مقومات في عملية الدمج لإنجاح مشروعاتها العملاقة، منوهًا إلى أن كل هذه المميزات تتوافر في الدولة المصرية.

3 شركات كبرى لديها استثمارات في مصر

وشدد «القليوبي» على أن هناك 26 شركة أجنبية في مجال الطاقة تعمل على الأراضي المصرية، وأكبر 3 شركات عالمية لديها استثمارات، الأولى الشريك الإيطالي «إيني» والثانية «أباتشي الأمريكية» والثالثة بريتش بتروليوم «بي بي» البريطانية، وهو شريك قديم في مصر منذ 53 عاما، وتعتمد على الزيت الخام ولديها استثمارات في الغاز الطبيعي خلال الـ15 عام الماضية.