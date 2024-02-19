ما جمع كلمة فراولة؟.. «نجوم العمل الرمضاني يحاولون الإجابة»

ضمن السباق الرمضاني الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تقدم الفنانة نيللي كريم مع كوكبة من النجوم، وجبة كوميدية دسمة من خلال مسلسل فراولة، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي عن حياة فتاة تنتمي إلى أسرة فقيرة لحارس عقار لإحدى عمارات الزمالك، ولكنها تحلم بالعيش في حياة الرخاء، وتطرح مختلف القضايا.

مسلسل فراولة

بعد أن استحوذ برومو المسلسل على إعجاب الجميع، ظهر نجومه في مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي، على شاشة قناة «سي بي سي»، كأحد العروض التشويقية للمسلسل، في «فراولة تيست»، وسأل المذيع أسئلة عديدة، من ضمنها جمع كلمة فراولة، وكانت الإجابات متفاوتة بين الفنانة نيللي كريم، إذ عبرت أنه «فرولاء»، وأجابت الفنانة علا رشدي بـ«فراولات»، وكان الرد بـ«فراويلة» للنجم محمد فهيم.

جمع كلمة فراولة

الكثير من الجموع اُختلف عليها لكلمة فراولة، ووفقًا لتعبير محمود البارودي، أستاذ اللغة العربية، خلال حديثه، لـ«الوطن»، فإن الجمع فراوْلة أو فراوِلة، بوجود سكون فوق الواو، أو كسرة، أو فُرَاوِلْ، موضحًا أن معناه نبات جميل حسن.

ولكلمة فراولة في اللغة العربية، جموع أخرى، وهو ما عبر عنه، أسامة عز الدين، أستاذ اللغة العربية، خلال حديثه لـ«الوطن»: إذا أردنا تحويلها إلى جمع، يكون الجمع «فُرَاوِلْ» أو «فُرَاوِلَات»، و«فراويل»، موضحًا أنه لا يوجد في اللغة العربية كلمة تحمل نفس الوزن الصوتي والتصريفي لكلمة فراولة».

أحداث مسلسل فراولة

وتبتعد الفنانة نيللي كريم عن الدراما الحزينة، من خلال أحداث مسلسل فراولة، وهي تعمل في علاج الآخرين، من خلال التنويم المغناطيسي، وتتراوح ذروة القصة بين من لا يعترف بكل هذه الأمور، ومن يراها خالية من الصحة، بسبب وجود الطب الحديث، ومن المقرر عرض العمل على قناة «cbc»، وينتظره الجمهور بشوق إذ أنه في ظل زخم الحياة اليومية، للأعمال الكوميدية طابعًا خاصًا.