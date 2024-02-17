خير «البهجة» وشر «محارب»

يخوض نجوم وصناع الدراما «ماراثون» من نوع خاص للانتهاء من تصوير الأعمال الدرامية قبل انطلاق السباق الرمضانى، الذى يشهد وجبة فنية متنوعة وبقضايا حقيقية ومعاصرة تلمس الواقع، وهو ما تحرص عليه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من أجل تقديم محتوى فنى يليق بالمشاهد ويحترم عقليته بموضوعات جذابة.

ومع اقتراب انطلاق شارة البدء للموسم الرمضانى، أزاحت الشركة المتحدة الستار عن تفاصيل أعمالها والتى كشفت عن محتوى جديد يناقش أهم وأبرز القضايا للعصر الحالى وهى «السوشيال ميديا»، والتى هى نتاج للتطور التكنولوجى وأصبحت أداة ومُحركاً كبيراً للعديد من الأحداث، وتحمل سلاحين ذويْ حدين للخير والشر فى آن واحد.

ويقدم النجم يحيى الفخرانى، فى مسلسله الرمضانى «عتبات البهجة»، بعد غياب عامين عن الدراما الرمضانية، شخصية «بهجت الأنصارى»، وهو شخص لديه شغف كبير بمواقع التواصل الاجتماعى، ويقدم محتوى من خلال موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» تحت عنوان «عتبات البهجة»، ليكشف من خلاله عن الجانب الإنسانى والتفاؤل بالحياة ومعنى السعادة ولحظات البهجة لمختلف الفئات العمرية، وهو مأخوذ عن رواية «عتبات البهجة» للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، ورؤية تليفزيونية وإشراف درامى للدكتور مدحت العدل.

ولعل قضية تدشين قنوات عبر موقع «يوتيوب» شغلت الرأى العام مؤخراً وأصبح لدى الكثيرين شغف بها وبما يقدم عليها، حيث يسلط المسلسل الضوء على كيفية تقديم محتوى جيد والإدارة السليمة لمنصات السوشيال ميديا، والتى يجب أن يكون لها ضوابط، وذلك من خلال شخصية «بهجت الأنصارى»، ذلك الرجل البالغ من العمر 60 عاماً ويعانى من الوحدة بعد وفاة زوجته، ليبدأ فى الانفتاح على ذلك العالم، لنرى كيف ينطلق فى رحلته لتحقيق قيمة مجتمعية.

مسلسل «عتبات البهجة» من بطولة يحيى الفخرانى، جومانا مراد، خالد شباط، هنادى مهنا، صلاح عبدالله، صفاء الطوخى، وعدد آخر من الفنانين من إخراج مجدى أبوعميرة.

كما تشارك الفنانة ملك أحمد زاهر فى بطولة مسلسل «محارب»، من خلال شخصية «راندا»، وهى فتاة تعمل «إنفلونسر»، عبر منصات التواصل الاجتماعى، ذلك اللقب الذى انتشر فى السنوات الأخيرة بشكل كبير وسيطر على عدة مجالات بالحياة، من أجل الشهرة وكسب المال، دون قيمة حقيقية يقدمونها للمجتمع، حيث تقدم «ملك» من خلال المسلسل شخصية شريرة استغلالية، لتدق ناقوس الخطر معها حول ذلك العالم.

مسلسل «محارب» من بطولة حسن الرداد، منة فضالى، وفاء عامر، نرمين الفقى، سلوى عثمان، ماجد المصرى، نور محمود، وآخرين، من إخراج شيرين عادل وتأليف محمد سيد بشير.