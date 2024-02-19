أحمد موسى يكشف تفاصيل طرد السفير الإسرائيلي من البرازيل.. فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل التطورات التي حدثت في اللحظات الأخيرة بين البرازيل وإسرائيل، بشأن موقفها من العدوان الغاشم في غزة، وطرد السفير الإسرائيلي من البرازيل، وسحب السفير البرازيلي من تل أبيب.

مجازر ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إنّ رئيس دولة البرازيل تحدث خلال القمة الإفريقية عن مجازر ترتكبها قوات الاحتلال، وشبَّه ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة بما فعله هتلر والنازية خلال الحرب العالمية الثانية.

وتابع: «الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا هاجم الكيان الإسرائيلي المحتل بقوة خلال القمة السابعة والثلاثين للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، وقال إن ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لا مثيل له».

وأشار أحمد موسى إلى أن الرئيس البرازيلي اتخذ قرارًا سريعًا بعد تصريحاته اليوم، وقام على الفور بطرد السفير الإسرائيلي من بلاده، وسحب السفير البرازيلي من تل أبيب.