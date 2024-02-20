14 خطوة سهلة لإتمام التحويلات المدرسية بالقاهرة.. فرصة ذهبية للطلاب

أتاحت محافظة القاهرة، بالتنسيق مع مديرية التعليم، خدمة إعادة فتح باب التقديم للتحويلات الإلكترونية للتلاميذ بين المدارس والإدارات التعليمية، ومن المحافظات الأخرى للقاهرة مرة أخرى، وتستمر حتى 4 مارس المقبل للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور.

وحددت محافظة القاهرة ضوابط التحويلات المدرسية حتى يلتزم بها أولياء الأمور وتفادي أي أخطاء، موضحة الآتي..

- تتم التحويلات بشكل إلكتروني عبر موقع المحافظة من هنا.

- يتضمَّن طلب التحويل اسم الطالب، والرقم القومي والسن والمدرسة والجهة المراد التحويل إليها وهاتف الطالب أو ولي الأمر ونوع التحويل.

- فتح باب التقديم لمختلف مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات وKG2 والتعليم الثانوى والأساسي.

- عدم الاعتداد بأي تحويلات أو إجراءات أو بيانات تتم خارج الإطار الإلكتروني.

- يتحمل ولى الأمر مسؤولية صحة البيانات.

مسؤولية ولي الأمر

- متابعة النتائج مسؤولية ولي الأمر من خلال الدخول على موقع المحافظة ومتابعة النتيجة.

-اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسؤوليته.

- عدم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة.

-لا يصح التقدم بطلب التحويل مرتين.

- أي تعديل بعد تقديم الطلب يتم العودة للإدارة التعليمية المحول إليها الطالب.

إعلان النتيجة

- عند قبول الطلب، يجب على ولي الأمر طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة.

- أمام ولي الأمر مدة أسبوع بعد إعلان النتيجة من أجل استكمال إجراءات الطلب والتحويل.

- الأولوية داخل مدارس الإدارة تكون للأخوة والأعلى في المجموع.

- ومن الأوراق المطلوبة بعد إتمام التحويل شهادة ميلاد أصلية، وبيان نجاح أو إثبات قيد من kg1.