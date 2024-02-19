انقطاع مياه الشرب في مركز القنطرة غرب لإصلاح كسر بخط رئيسي غدا

أعلنت محافظة الإسماعيلية، انقطاع مياه الشرب عن مركز ومدينة القنطرة غرب بالكامل، غدا الثلاثاء، بسبب كسر في خط طرد 600، لحين انتهاء عمليات الصيانة وإعادة ضخ المياه بشكل كامل.

وقال بيان رسمي لديوان محافظة الإسماعيلية، إن انقطاع المياه يبدأ من الساعة الثانية عشر ظهرا ولحين انتهاء أعمال صيانة كسر خط الطرد، عن مدينة القنطرة غرب وضواحيها والقري التابعة لها.

أماكن انقطاع مياه الشرب في الاسماعيلية

ويشمل انقطاع مياه الشرب الشوارع الرئيسية في المركز والمدينة كشارع التحرير وشارع بورسعيد وشارع مجلس المدينة، والشوارع الفرعية الي جانب قرى العبابدة وأبو خليفة والرياح والبياضية والنصر وجميع العزب والتوابع القريبة منها.

ووجه اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، بتوفير سيارات محملة بمياه الشرب الصالحة للمواطنين؛ من الساعات الأولي من صباح غد الثلاثاء للمرور علي القري بالتنسيق مع شركة مياه الشرب لعدم تأثرهم بانقطاع المياه.

كما ناشدت شبكة مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة بضرورة تدبير المواطنين احتياجاتهم الأساسية من مياه الشرب لحين انتهاء أعمال الصيانة.