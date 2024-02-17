قطع مياه الشرب عن 22 منطقة في محافظة المنوفية غدا

أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة المنوفية، برئاسة المهندس محمد نجيب رئيس الشركة، عن قطع مياه الشرب في 22 منطقة موزعة على 8 مراكز بالمحافظة، وذلك بسبب برنامج الغسيل والتطهير لشبكات ومحطات المياه.

مواعيد قطع المياه

وأشارت شركة المياه، إلى أن مواعيد قطع المياه غدا الموافق 18 فبراير من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 5 مساء لمدة 4 ساعات، لذا حذرت الشركة أصحاب المحلات التجارية والمصانع التي تعتمد على المياه من العمل على توفير المياه اللازمة.

خريطة قطع المياه غدا في المنوفية

مركز شبين الكوم: بخاتي - البتانون - اصطباري - الماي - زوير.

مركز تلا: طنوب - طبلوها.

مركز الشهداء: أبو كلس - شمياطس - دراجيل.

مركز بركة السبع: أبو مشهور - الدبيبة.

مركز منوف: صنصفط.

مركز الباجور: مناوهلة - ميت البيضة.

مركز أشمون: دروة - بوهة شطانوف - كفر الحصا - سنتريس.

مركز قويسنا: بجيرم - اجهور - طه شبرا.