خطأ فادح لصالح الإسماعيلي ضد الزمالك.. خبير تحكيمي يكشف التفاصيل

كشف توفيق السيد، عضو لجنة الحكام السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن خطأ ارتكبه طاقم تحكيم مباراة الزمالك والإسماعيلي، بعدم احتساب ركلة جزاء للدراويش، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الـ 13.

توفيق السيد: الإسماعيلي كان يستحق ركلة جزاء أمام الزمالك

وقال توفيق السيد، في تصريحات خاصة لـ « الوطن سبورت»:« الإسماعيلي كان يستحق الحصول على ركلة جزاء أمام الزمالك، بعدما عرقل حمزة المثلوثي مدافع الزمالك لمهاجم الإسماعيلي نادر فرج».

وأضاف:« كان هناك إهمال من قبل لاعب الزمالك، ضد مهاجم الإسماعيلي، الذي كان يستحوذ على الكرة، داخل منطقة الجزاء، وجرت عرقلته من قِبل المثلوثي، بـ «تاكلينج» واضح».

وأتم:« محمد معروف، حكم الفار، كان يجب عليه استدعاء محمد عادل حكم الساحة، من أجل مشاهدة اللعبة واحتساب ركلة جزاء للإسماعيلي وهو الأمر الذي لم يحدث».