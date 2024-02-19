3 نجوم خارج الأهلي في نهائي كأس مصر أمام الزمالك | عاجل

تأكد غياب 3 لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة نهائي كأس مصر، أمام الغريم التقليدي الزمالك، المقرر إقامتها يوم 8 مارس المقبل في السعودية، ضمن موسم الرياض، بسبب الإصابات.

الشناوي وديانج ومتولي يغيبون عن الأهلي بنهائي الكأس

وأول اللاعبين الغائبين عن الأهلي في نهائي كأس مصر، هو الحارس الدولي محمد الشناوي، بسبب الإصابة التي يعاني منها على مستوى الكتف.

وخضع «الشناوي» لجراحة مؤخرًا في الكتف، بعد إصابته رفقة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة 2023، ولن يلحق الحارس بنهائي كأس مصر بالسعودية، بسبب حاجته لفترة تصل إلى 3 أشهر، قبل العودة للملاعب من تاريخ الإصابة.

وثاني اللاعبين الذين تأكد غيابهم عن المارد الأحمر في نهائي كأس مصر، لاعب الوسط المالي أليو ديانج، بعد تعرضه لإصابة في الركبة.

ويخضع «ديانج» لجراحة منظار الركبة في أوروبا خلال الفترة المقبلة، ويغيب لفترة تصل لـ6 أسابيع، وبذلك يغيب عن نهائي الكأس أمام الغريم التقليدي الزمالك.

الإصابات تعيق محمود متولي من الظهور أمام الزمالك

ثالث اللاعبين هو محمود متولي، مدافع الفريق؛ إذ يعاني اللاعب من عدة إصابات خلال الفترة الماضية، ولم يشارك في أي مباراة رسمية مع الأهلي هذا الموسم.

وما زال محمود متولي يواصل التأهيل من الإصابات التي تطارده منذ بداية الموسم الجاري، وبات خارج حسابات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، بشكل كبير، خاصة أنه لم يعتمد عليه في أي مباراة رسمية منذ بداية الموسم.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق ميدياما الغاني، يوم الجمعة المقبل، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.