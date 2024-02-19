ماكينات طوارئ لتامين التغذية الكهربائية خلال مباراة الزمالك والإسماعيلي

انتهت الأجهزة الفنية بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، منذ قليل، من إجراء التجارب والاستعدادات النهائية لتأمين واستقرار التغذية الكهربائية للمباراة المرتقبة في كرة القدم، بين فريقي الإسماعيلي والزمالك، والمقررة إقامتها في تمام الساعة السابعة مساء اليوم على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة الدوري المصري.

إجراء التجارب النهائية الخاصة بتأمين التغذية الكهربائية

قال المهندس سامي أبووردة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، إن الأجهزة والطواقم الفنية بالشركة أجرت التجارب النهائية الخاصة بتأمين التغذية الكهربائية لمباراة الإسماعيلي والزمالك، قبل انطلاقها بثلاث ساعات من مصادرها الثلاثة الرئيسية والبديلة والاحتياطية، لافتًا إلى أنه جرى التأكد من تأمين التغذية الكهربائية لأبراج الإضاءة والمبنى الإداري، وغرف خلع الملابس للفرق والحكام.

مراجعة جميع أعمدة الإضاءة المؤدية إلى ستاد الإسماعيلية

وأشار رئيس الشركة لـ«الوطن» إلى أنه جرت مراجعة جميع أعمدة الإضاءة المؤدية إلى استاد الإسماعيلية وأعمدة الإنارة الموجودة في البوابة الرئيسية للاستاد، إضافة إلى إجراء عمليات تجارب للبث التليفزيوني، من داخل الملعب قبل انطلاق اللقاء، مع تقسيم أبراج الإنارة إلى 4 أجزاء، منها جزء على الشبكة و3 أخرى على 3 مولدات.

ماكينة احتياطية ومولدات لتأمين استقرار تغذية التيار الكهربائي:

وأكد «أبووردة» أنه سيجري تأمين التغذية الكهربائية للمغذيات الرئيسية، للملعب والاستاد والمنطقة المحيطة بالكامل، لافتًا إلى أنه سيجري تدعيم استاد الإسماعيلية بـ 7 ماكينات طوارئ، إضافة إلى ماكينتين للبث المباشر، وماكينة احتياطية ومولدات بقدرات كهربائية مختلفة؛ لتأمين استقرار تغذية التيار الكهربائي.