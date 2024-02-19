أستاذ هندسة بترول: مصر نموذج فريد للتحول من الوقود الأحفوري إلى النظيف (حوار)

قال الدكتور جمال القليوبى، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، إن مصر نموذج فريد لتعدد مصادر الطاقة والتحول من الوقود الأحفورى إلى النظيف.

د. جمال القليوبى: لدينا العديد من الشركاء الأجانب.. وشركات جديدة دخلت السوق المصرية منها «شيفرون» الأمريكية

وأكد جمال القليوبى أن مؤتمر «إيجبس 2024» أحد أهم وأبرز وأكبر المؤتمرات فى الشرق الأوسط المتعلقة بالطاقة.

الدولة تسعى إلى التحول للأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية بالتركيز على مشروعات الهيدروجين وتصنيع الأمونيا

وأشار أستاذ هندسة البترول، فى حواره لـ«الوطن»، إلى أن مصر لديها العديد من الشركاء الأجانب، وهناك شركات جديدة دخلت السوق منها «شيفرون» الأمريكية، وأن الدولة تسعى إلى التحول للأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية بالتركيز على مشروعات الهيدروجين الأخضر وتصنيع الأمونيا.. وإلى نص الحوار.

ما رأيك فى مؤتمر «إيجبس 2024»؟

- من أكبر المؤتمرات فى الشرق الأوسط، وأسفر انعقاده خلال السنوات الماضية عن العديد من الاتفاقيات التى جاءت بكثير من الاستثمارات فى قطاع البترول، والمؤتمر يتناول الكثير من الموضوعات التى تتماشى مع الاحتياجات العالمية فى الطاقة والتحديات التى تواجه القارة الأفريقية والشرق الأوسط، وفى هذه النسخة هناك توجه لمناقشة جزء من التحول من الطاقة الأحفورية إلى الطاقة النظيفة، وهناك الكثير من الآليات التى تتماشى مع السياسات العالمية نحو التحول للطاقة النظيفة، وهناك جزء مهم جداً سوف يقوم المؤتمر بمعالجته وهو التحديات التى تواجه معالجة الطاقة فى القارة الأفريقية ومصر نموذج لمصادر تعدد الطاقة، والتحول المستهدف من طاقة الوقود الأحفورى إلى الطاقة النظيفة، والاستثمارات الناتجة عن المؤتمر ستكون قوية جداً، والنسخ السابقة شهدت العديد من الاستثمارات، ونسبة الاستثمارات الأجنبية فى مجال الطاقة فى مصر تجاوزت 38%، ويعمل المؤتمر على نقل الكثير من الخبرات.

هل يجرى طرح أى مبادرات خلال هذه النسخة من المؤتمر؟

- فى اعتقادى فإن المؤتمر سيقوم بمنح العديد من الجوائز للعديد من المبادرات والطرق التى تم تنفيذها من الشركات العالمية فى مجال تطوير الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، والتجربة المصرية كانت شديدة الوضوح، والدولة كان لديها نقص فى الغاز الطبيعى وكان لديها نقص فى مصادر الكهرباء بمعدل يقترب من 6000 ميجاوات، وتحولت إلى دولة مصدرة للكهرباء ولديها قدرة على تصنيع الكهرباء بقدرات تصل إلى 59000 ميجاوات، وقطاع البترول مؤثر.

ومؤتمر إيجبس نافذة على العالم لتبادل الخبرات وطرح الأفكار وعقد بروتوكولات تعاون والاتفاقيات تثمر زيادة الاستثمارات فى هذا المجال الحيوى، لأن المؤتمر يشهد حضور عدد من وزراء الطاقة يتخطى 40 دولة حول العالم، وهناك تمثيل لمنتجات تخص البترول والنفط والغاز لأكثر من 12 دولة أبرزها الصين وروسيا وأمريكا والهند والإمارات وإنجلترا واليونان، وكل هذه الدول لديها استثمارات فى مصر، ومصر لديها القدرة على إدارة الاستثمارات الأجنبية فى قطاع الطاقة والكهرباء.

ما رؤيتك لجهود الدولة للدخول فى مشروعات الهيدروجين الأخضر؟

- هذه خطة عالمية وفقاً لـ«كوب 27» لتقليل الانبعاثات الكربونية، ومصر من خلال قطاع البترول قامت بتطبيق ذلك بعد انتهاء مؤتمر شرم الشيخ مباشرة، ما أسفر عن انخفاض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون فى قطاع البترول إلى 1.4 مليون طن.

وهناك قطاعات أيضاً يتم تهيئتها لتطبيق هذه المخرجات المتفق عليها فى مؤتمر شرم الشيخ للمناخ، وقامت الدولة بتشكيل لجنة عليا لدى مجلس الوزراء للطاقة الخضراء، وتقوم اللجنة بالإشراف والعمل على عملية التحول للطاقة الخضراء، وهناك العديد من الاتفاقيات التى تم توقيعها لإنتاج الهيدروجين الأخضر وإنشاء مشروعات الطاقة المتجددة، ومن خلال كل الآليات تسعى الدولة إلى التحول للأخضر سريعاً، وتسعى مع عام 2028 - 2030 إلى التخلص من الطاقة التقليدية وتقليل الانبعاثات الكربونية، وترتكز الدولة فى الفترة القادمة على مشروعات الهيدروجين الأخضر وتصنيع غاز الأمونيا.

جهود البحث والتنقيب

لدينا العديد من الشركاء الأجانب وهناك شركات جديدة دخلت السوق المصرية مثل شيفرون الأمريكية، وقامت بالعمل فى البحر المتوسط، ما أسفر عن اكتشافات جديدة مثل حقل نرجس، وهناك اتفاق مع الشركة الأمريكية لتطوير وتجديد هذا الحقل خلال 2024-2025 وهناك العديد من الشركات التى تعمل فى السوق المصرية بجانب هذه الشركة مثل إينى الإيطالية وهناك العديد من الشركات سوف تبدأ عملها فى مصر خلال 2024، ومنطقة الدلتا والبحر الأحمر بالإضافة إلى البحر المتوسط.