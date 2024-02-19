أسامة كمال عن وزير خارجية إسرائيل: «أبوه وأمه هربوا من هتلر»

قال الإعلامي أسامة كمال، إن وزير خارجية إسرائيل ولد في 1955 لأب وأم هاربين من هتلر، وانضم للجيش الإسرائيلي سنة 1973، وبعد الحرب والخسارة في حرب 73 استكمل التعليم.

رفض العميد فصل الطلاب الفلسطينيين والعرب

وأضاف خلال تقديم برنامجه «مساء دي أم سي»، عبر شاشة «دي أم سي»، أن وزير خارجية إسرائيل اعتدى سابقًا على عميد كليته واحتجزه في مكتبه بعد رفض العميد فصل الطلاب الفلسطينيين والعرب، موضحًا أن هذا الشخص يمثل دبلوماسية شبه الدولة وانضم لحزب الليكود.

وأشار إلى أن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا تعرض لحالة من التوبيخ والهجوم من قبل الاحتلال الإسرائيلي وذلك بعد تصريحاته حول ارتكاب إسرائيل جرائم بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وأنه لا يختلف عما فعله هتلر في الهولوكوست.

توبيخ إسرائيل لرئيس البرازيلي شرف كبير

وشدد على أن اتهامات وتوبيخ إسرائيل لرئيس البرازيل شرف كبير، لديهم الجرأة بأن يتحدثوا عن أن التصريحات البرازيلية مخزية، قائلًا: «تتحدثون عن الخزي وأيديكم غرقانة بدم الأبرياء».