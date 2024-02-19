تحسبا لسقوط أمطار.. تنظيف بيارات الصرف الصحي في العريش

تواصل لجنة المتابعة والأزمات في العريش، العمل على تنظيف بيارات الصرف الصحي، وغرف تصريف الأمطار، وذلك من ميادين العريش والشوارع الرئيسية، تحسبا لتساقط أمطار خلال الساعات القليلة المقبلة.

ذكر مجلس مدينة العريش في بيان، أنه جرى تسليك غرف الصرف الصحي، من الرمال والأوراق نتيجة الرياح التي ضربت المنطقة خلال اليومين الماضين، خوفا من تساقط أمطار غزيرة.

بيارات صرف جديدة بميادين العريش

وأضاف مجلس المدينة، أنه جرى تنظيف بيارات الصرف بميادين الرفاعي، والنصر، والقاهرة، والساعة، والميناء، ومنطقة القرماني، وسوق السمك.

وكشف إضافة عدد 6 غرف جديدة لتصريف الأمطار بمنطقة تجمع المياه الراكدة بوسط المدينة، وطريق المستشفى، ومنطقة نقابة المهندسين، وطريق الكهرباء والمستشفى وأم القرى.

فيما واصل مجلس مدينة العريش تحذير الأهالي من سكان طريق سجر الوادي من رمي القمامة والأوراق، والردش والحجارة بمجرى الوادي لعدم إعاقة جريان المياه حال جاء سيل إلى جنوب العريش، قادما من وسط سيناء.

طقس بارد يضرب محافظة شمال سيناء

ومن جهة أخرى، تشهد محافظة شمال سيناء، طقسا باردا، ورياحا ضربت المناطق الصحراوية والساحلية، فيما انخفضت درجة الحرارة أوقات المساء إلى 15 درجة مئوية.

يذكر أن أمطار خفيفة تساقطت الساعات الماضية، على غالبية المناطق بمحافظة شمال سيناء، وقد كانت غير مؤثرة على سير الأهالي أو المركبات والسيارات، ولم يتم تسجيل أي شكاوى أو استغاثات، وجار متابعة التطورات المناخية.