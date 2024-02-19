«الأرصاد» تحذر من 3 ظواهر جوية وسقوط أمطار خلال ساعات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وذلك خلال اليومين المقبلين.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه رغم تحسن الأحوال الجوية، إلا أنّ البلاد تتأثر بـ3 ظواهر جوية، وهي على النحو التالي:

شبورة مائية:

حذّرت «الأرصاد» من انتشار الشبورة المائية، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، بدءًا من شمال الصعيد وحتى السواحل الشمالية وسيناء والقناة.

ارتفاع درجات الحرارة:

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، مشيرة إلى أن إقليم جنوب الصعيد يسجل 32 درجة مئوية.

سقوط أمطار على عدة مناطق:

توقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية.

نشاط الرياح

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أنه تنشط الرياح يومي الخميس والجمعة، على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 20 فبراير

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 10 درجات.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 19 والصغرى 10 درجات.

- جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 24 والصغرى 15 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 7 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 11 درجة.

درجات الحرارة الأربعاء 21 فبراير

- القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10 درجات.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 والصغرى 10 درجات.

- جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 25 والصغرى 15 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 7 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 11 درجة.