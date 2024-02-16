كريم عبد العزيز يواجه الغرق في الحشاشين.. ويُحصّن نفسه بـ«قلعة الموت»

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البرومو الإعلاني لمسلسل «الحشاشين» الذي من المقرر عرضه في رمضان 2024، وتدور أحداث المسلسل حول حسن الصباح الذي يجسد شخصيته الفنان كريم عبد العزيز، إذ يستقل إحدى السفن المتجهة إلى شمال إفريقيا، إلا أن السفينة تتعرض للغرق، ليجد «الصباح» نفسه مضطرًا للبقاء في أحد الأماكن، فيتخذ من قلعة الموت حصنًا له.

وفي التقرير التالي، نستعرض بعض المعلومات عن قلعة الموت.

معلومات عن قلعة الموت

قدم موقع «visitiran»بعض المعلومات عن قلعة الموت، وتقع قلعة الموت في شمال غرب المحافظة، والتي تقع بالقرب من قرية كازرخان قزوين، وصنفت على كونها واحده من القلاع التاريخية النادرة الموجودة في إيران، وتقع فوق أحد الصخور التي يبلغ ارتفاعها 200 متر.

وصف قلعة الموت

تحتوي قلعة الموت على قلعتين علويتين وسفليتين، الصخور حول القلعة حمراء ورمادية في الاتجاه الشمالي الشرقي إلى الجنوب الغربي، وتحاط القلعة من جميع جوانبها بالمنحدرات، والطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها مشاهدة القلعة تتمثل في أحدى الطرق الموجودة في نهاية الجانب الشمالي الشرقي.

شهرة قلعة الموت

ترجع شهرة قلعة الموت إلى احتلالها من قبل حسن الصباح، المروج للديانة الإسماعيلية في العهد السلجوقي، في عام، استولى هولاكو خان المغولي على هذا الحصن عام 654 هـ، مع الاستيلاء على هذه القلعة وحرق مكتبتها الرائعة، سقطت هذه القلعة من الازدهار وتحولت إلى سجن ومنفي.

أين تقع قلعة الموت

تقع قلعة الموت على صخرة يبلغ ارتفاعها ألفان ومائة متر فوق مستوى سطح البحر، البوابة الوحيدة والطريقة الوحيدة لدخول القلعة تقع في نهاية الجانب الشمالي الشرقي، على بعد أمتار قليلة تحت سفح البرج الشرقي.

هذا المكان على وجه التحديد تم قطع نفق موازٍ للجانب الجنوبي الشرقي من القلعة، يبلغ طوله حوالي 6 أمتار وعرضه 2 متر وارتفاعه 2 متر، بعد المرور عبر هذا النفق، سيظهر البرج الجنوبي للقلعة وجداره الجنوبي الغربي المبني على منحدر لصخره تطل هذه المنطقة على سهل الشاسع لغاز رخان ويمكن أيضًا رؤية وادي لقلعة الموت.