نشطاء يحتجون ضد حكومة نتنياهو بـ«صبغة حمراء».. ما القصة؟ (فيديو)

تظاهر مجموعة من الأشخاص أمام مقر حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اعتراضا على أفعال الاحتلال، وخاصة ما يفعله رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووضعوا صبغة حمراء في نافورة مياه، في إشارة إلى رفضهم استمرار الحرب في غزة.

نشطاء يعترضون على حكومة نتنياهو

وأشارت قناة «12» الإسرائيلية عبر صفحتها على منصة «X» المعروف سابقًا باسم تويتر، إلى أن النشطاء عبَّروا عن رفضهم لما تفعله حكومة الاحتلال عن طريق وضع لافتات أمام المقر الرسمي الموجود في شارع بلفور المحتل مكتوبًا عليها «لقد أُريقت ما يكفي من الدماء.. والصفقة مطروحة على الطاولة».

סמוך למעון ראש הממשלה בבלפור, פעילים ירושלמים צבעו את המים בכיכר פריז באדום, וכתבו: ״נשפך מספיק דם, עסקה על השולחן״. הפעילים מסרו: ״דורשים שראש הממשלה יפסיק להעדיף את בן גביר ואת שלמות הקואליציה על פני הצלת חיים וחזרת החטופים״@michalpeylan pic.twitter.com/PpsjvtSPQX — החדשות - N12 (@N12News) February 18, 2024

وطالب النشطاء من الحكومة بالتوقف عن تفضيل إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، بالإضافة إلى سلامة الائتلاف الحكومي، على إنقاذ أرواح المحتجزين ومحاولة إعادتهم إلى أسرهم.

نتنياهو يواجه انتقادات واسعة بسبب عملية طوفان الأقصى

ومنذ عملية «طوفان الأقصى» يواجه نتنياهو انتقادات واسعة فيما يوصف بأنه سوء إدارة الحرب التى خلفت من يوم 7 أكتوبر الماضي، التى أحدثت خسائر بشرية ومادية كبيرة، بالإضافة إلى احتجاز 250 شخصا.

ويشير الاحتلال الإسرائيلي إلى أن عملياته العسكرية على قطاع غزة مستمرة لحين القضاء على الفصائل ومحاولة ضمان عدم تكرار أحداث طوفان الأقصى.

وتضغط عائلات المحتجزين على نتنياهو بضرورة العمل بصورة عاجلة على إعادة المحتجزين إلى أسراهم، وأيضًا عدم القصف العشوائي لعدم تعرضهم للقتل.