أسامة الأزهري: رفع أعمال السنة إلى الله يكون في شهر شعبان

أكد الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، أن الأيام المباركة التي نعيشها الآن تمثل وقفة لالتقاط الأنفاس وجرعة تنزل فيها السكينة على القلوب، مشددًا على أن هذه السكينة تأتي في ظل وجود حالة من زحام الأحداث المزعجة والمتعلقة بالوضع في غزة وما تمارسه إسرائيل من عمل وحشي.

لحظة سكون وتذكير بالله وجرعة من الإيمان

وأوضح «الأزهري»، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن هناك كل يوم حدث وموقف ومن شأن هذه الحال والفترة في حال تشبع من الأحداث والشعور بالخطر للأزمة في فلسطين، مؤكدًا أنه من المناسب واللائق أن يكون هناك وقفة ولحظة سكون وتذكير بالله وجرعة من الإيمان وتنزل فيها السكينة على القلوب.

وأضاف أن الرسول حذر من الغفلة في شهر شعبان، وبدأ بنفسه فكان أكثر شهر يصوم فيه بعد رمضان، مشددًا على أن إغفال شهر شعبان يأتي بعد التوهج والتأهب في بداية شهر رجب.

عرض الأعمال على الله كل أسبوع

وأوضح «الأزهري»، أنه في بداية شهر رمضان يكون هناك إقبال على الصلاة والصيام والإيمان ويرتفع وصولًا لليلة القدر، مؤكدًا أن عرض الأعمال على الله جاءت في 3 مواضع وهناك رفع يومي للأعمال، موضحًا أن الأعمال تُعرض على الله كل أسبوع، وهناك عرض سنوي أيضًا.

وشدد على أن رفع الأعمال إلى الله يتم يوميًا بعد صلاتي العصر والفجر، والأعمال سنويًا ترفع في شهر شعبان وأسبوعيًا ترفع ليلة الجمعة، مؤكدًا أن إحياء ليلة النصف من شعبان ليس فرضًا ولكنها واحدة من خمس ليال مستجاب فيها الدعاء.