الحشاشين.. أخطر جماعة قتالية في التاريخ

حالة كبيرة من الحماس تنتاب الجمهور مع قرب انطلاق عرض مسلسل الحشاشين فى موسم دراما رمضان 2024، لاسيما أن بطله النجم كريم عبدالعزيز الذى يُعد واحداً من نجوم الدراما التليفزيونية والسينما المصرية والعربية، وأعماله دوماً ما تحظى بإعجاب الجمهور المصرى والعربى، ولكن الكثيرين تساءلوا عن طائفة الحشاشين مَن تكون؟.

أخطر جماعة قتالية فى التاريخ

فـالحشاشين كما جاء فى عدد من المراجع التاريخية هى طائفة فى الأساس شيعية إسماعيلية نزارية اشتهرت فى القرن الخامس هجرياً الحادى عشر ميلادياً، وكان مقرها فى بلاد فارس والشام، وأسسها حسن الصباح، وقد انفصلت هذه الطائفة عن الفاطميين لتدعو لإمامة نزار المصطفى لدين الله وهو ابن الخليفة المستنصر بالله الفاطمى.

ونجحت طائفة الحشاشين بالفعل فى أن تكون طائفة صلبة يهابها الجميع حين اتخذت من القلاع الحصينة فى قمم الجبال مقراً لنشر الدعوة الإسماعيلية النزارية فى إيران والشام، وهو الأمر الذى جعل بينها وبين الفاطميين والعباسيين وكذلك الصليبيين والسلطات التابعة لهم عداء شديداً وفشلوا تماماً فى كل محاولات التخلص منهم.

وأسس حسن الصباح بداخل طائفة الحشاشين فرقة الفدائيين الذين كان يعتمد عليهم فى الاغتيالات وكان شعارهم «رجال لا يهابون الموت فى سبيل تحقيق هدفهم»، وكان الجميع من أمراء وملوك فى حالة رعب منهم لأنهم بالفعل نفذوا عمليات اغتيال راح ضحيتها كثير من الشخصيات المهمة.ولكن فى النهاية نجح المغول تحت قيادة هولاكو فى القضاء على طائفة الحشاشين بعدما هاجمهم واستولى على قلعة آلموت وأكثر من 100 قلعة من قلاعهم.

وعن إطلاق اسم الحشاشين على الطائفة التى أسسها حسن الصباح فقد اختلف المؤرخون حول سبب التسمية، فهناك من أرجع اسم الحشاشين إلى أنهم كانوا يستخدمونه لتجنيد الشباب الصغير فى الطائفة، إذ كانوا يدفعون الشباب لتعاطى المخدرات بشكل كبير، وحينما يصلون لمرحلة السكر يأخذونهم إلى إحدى القلاع الخاصة بهم، التى كانت تحوى ما لذ وطاب من أنهار عسل ومأكولات وجوارٍ ليستمتعوا بها، وبعد ذلك يعيدونهم مجدداً ليستفيقوا ويعرضوا عليهم الانضمام لهم إذا ما أرادوا الجنة التى كانوا بها.

وهناك فئة أخرى من المؤرخين ترى أن أصل كلمة الحشاشين هى الاغتياليين أو القتلة، وهو الاسم الذى كان يطلقه الفرنسيون الصليبيون على الإسماعيلية.