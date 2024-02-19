لميس الحديدي: زيارة مجلس الأهلي للزمالك تاريخية

وصفت الإعلامية لميس الحديدي، زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب إلى الزمالك بالتاريخية كونها الأولى منذ 15 عاما، قائلة: آخر زيارة كانت برئاسة حسن حمدي وكان يقدم التهنئة حينها للمهندس ممدوح عباس وهي بادرة مهمة لنبذ التعصب بين الجماهير.

وتابعت الحديدي، عبر برنامجها «كلمة أخيرة» الذي تقدمه على شاشة ON: «العلاقة بين مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب جيدة وممتازة ومتحضرة مافيهاش خناقات وقضايا».

لميس الحديدي تشيد بمؤشر وحدة الموازنة

من ناحية أخرى، أشادت الإعلامية لميس الحديدي بمؤشر وحدة الموازنة: «وحدة الموازنة موضوع مهم لأنه به نوع من الشفافية وأعرف الوزارات والهيئات المختلفة هتقترض إيه ومواردها إيه في ميزانية واحدة لأنه من الخطأ أن تكون لدى هيئات اقتصادية في جزر معزولة».