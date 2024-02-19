عزيز مرقة يوزع تذاكر حفله في شوارع مصر.. «بينفذ عقوبة الجمهور»

انطلق الفنان الأردني عزيز مرقة، في جولة فنية جماهيرية حول مصر، يتنقل خلالها بين ثلاثة محافظات في 7 أيام متتالية؛ تمهيدا لحفله المنتظر في القاهرة.

عزيز مرقة يوزع تذاكر حفله

ويخوض عزيز تجربة تسويقية غير مسبوقة لفنان عربي في مصر فبدلا من التسويق المعتاد للحفلات قرر السفر بنفسه حول محافظات مصر ومدنها والنزول إلى الشوارع لدعوة جماهيره بنفسه إلى حفلته المقررة لها مطلع مارس في ساقية الصاوي.

وبدأ عزيز مرقة رحلته المصرية من قلب الإسكندرية ويمر بعدها بالمنصورة وصولا لأسوان، ليلتقي جمهوره وجها لوجه ويفاجئهم بزيارات شخصية في شوارع مدن تلك المحافظات ويغني معهم مهديا إياهم تذاكر لحفلته المنتظرة في القاهرة أول مارس.

عقوبة عزيز مرقة

وينفذ عزيز عقوبة وقعها عليه متابعوه على تيك توك وانستجرام بعد مطالباتهم إياه بتوزيع تذاكر على من يطلب في تحدي مشابه لتحديات لعبة «شايب الكوتشينة»؛ ليقرروا أن يعاقبوه بأن يأتي إليهم بنفسه في المحافظات البعيدة عن القاهرة ويسلمهم التذاكر.

ويروي عزيز عطش جمهوره لغيابه عن الحفلات في مصر بعد قرابة ستة أشهر عن آخر حفلاته في القاهرة، كما تأتي جولته المصرية بعد نجاح حفلته في لبنان منذ أيام، عقب ختامه العام الماضي بجولة حفلات أوروبية بين أمستردام وبرلين وباريس.