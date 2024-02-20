يتميز برج الميزان بطموحه وحبه للحياة، يحرص على وضع خطط منظمة حتى يصل لما يحلم به، وهو صاحب شخصية مزاجية مخلص وواثق من نفسه ومن سلبياته الأنانية والعناد وحب السيطرة.

ومن مشاهير برج الميزان الهضبة عمرو دياب، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية، حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 20-2-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج الميزان أن التقليدية والروتين في العمل يؤثر على تفكيرك ويضغط عليك، لذا تنصحك بأن تجدد أفكارك وأن تبدع ولا تستسلم للروتين.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تخبرك الأفلاك أنك تمتلك أصدقاء لا يمكن حصرهم لأن شخصيتك اجتماعية، وتنصحك بالاستفادة من هذه العلاقات في عملك أو حياتك الاجتماعية.