حافظ شوقي: تعديلات قانون المنشآت الطبية أغفلت مراكز العلاج الطبيعي

قال الدكتور حافظ شوقي، وكيل أول نقابة العلاج الطبيعي، إن قانون المنشآت الطبية قديم، وتم إصداره في الثمانينات وتعديله في عام 2004، مثمّنًا إجراء تعديلات جديدة لضبط المنظومة الطبية.

تعديلات الحكومة على قانون المنشآت الطبية

وتابع خلال لقائه ببرنامج «في المساء مع قصواء» الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على قناة سي بي سي، أن تعديلات الحكومة على قانون المنشآت الطبية، أغفلت مراكز العلاج الطبيعي، معلنًا تحفّظه على الرسوم الجديدة الواردة في القانون.

وأوضح «شوقي» أن القطاع الخاص، هو الشريك الأساسي في تقديم الخدمة الطبية، وأن تقديم تسهيلات لمراكز العلاج الطبيعي ضروري، في مشروع قانون المنشآت.

وطالب بضرورة حسم ملف مداخل العيادات والمراكز، في مشروع قانون المنشآت الطبية بالتوافق، مع أهمية لفت النظر إلى إشكالية تجديد الترخيص، موضحًا أنه لا داعي لأن يكون الترخيص من جديد مع عمل نفس الإجراءات.