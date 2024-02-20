برلمانية: مشروع قانون المنشآت الطبية جاء في وقته ويهم كل القطاعات الصحية

قالت النائبة إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مشروع قانون المنشآت الطبية، من القوانين الهامة التي جاءت في وقتها، لأنه يهم قطاعات الخدمات الصحية.

علاج المصريين مجانا

وتابعت خلال لقائه ببرنامج «في المساء مع قصواء» تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي، أننا في الدستور نقول أن علاج المصريين مجانا، ووزارة الصحة مسؤولة عن المحافظة على المنشآت.

ولفتت عبد الحليم، النظر إلى تراخيص المنشآت الطبية، بعدما كان يضطر الطبيب الذهاب لجهات متعددة للحصول على الترخيص

وأشارت إلى أن العقوبات التي ستتم على المخالفات التي ستحدث ستأخذ بعض الوقت في المناقشات، وبعض الأشياء في القانون تصل لنتائج إيجابية، وعلينا سماع آراء الجمع قبل مناقشة القانون.

أوضحت إيناس عبد الحليم، أن مجلس النواب سوف يناقش عقوبات القانون، لتحديدها، مشيرة إلى أنه سيتم استهداف مصلحة المواطن والطبيب.