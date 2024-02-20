طرد عاملة نظافة من عملها في الإكوادور بسبب تناولها بقايا فطيرة

في واقعة غريبة أثارت دهشة الجميع، قام أحد مالكي الشركات في الإكوادور، بطرد عاملة نظافة تعمل لديه منذ سنوات، بسبب تناولها بقايا فطيرة في إحدى غرف الاجتماعات، مما أثار دهشة زملائها الذين تساءلوا عن سبب طردها بسبب بقايا فطيرة.

فطائر التونة:

بعد انتهاء الموظفين من أحد الاجتماعات الذي استمر عدة ساعات، مما اضطرهم إلى طلب وجبات مكونة من فطائر التونة، أقبلت جابرييلا رودريجيز، صاحبة الـ39 عامًا، إلى تنظيم غرفة الاجتماعات، لاستكمال عملها.

وجدت «جابرييلا» بقايا فطائر التونة، في غرف الاجتماعات، وعلى الفور قامت بأكلها، دون أن تدري بأنّ هذا الفعل سوف ينهي عملها بالشركة كعاملة نظافة، وحينما علم المدير بذلك، قدم إليها رسالة قاسية يخبرها بفصلها من العمل بسبب تناولها بقايا الفطائر، وفق ما نشره موقع «the sun».

طرد عاملة نظافة بسبب فطائر التونة:

كان تناول الشطيرة بمثابة خرق جوهري للعقد، حسب نص الرسالة التي قدمها مدير الشركة إلى عاملة النظافة، والتي وقعت عليها كالصاعقة، فهي كانت تعتمد على هذا العمل كمصدر رزقها الوحيد، حيث تتقاضى 13 جنيهًا إسترلينيًا في الساعة.