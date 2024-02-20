عودة حركة القطارات بين محطتي جلال ورأس الحكمة غدا

أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عودة حركة القطارات بين محطتي جلال ورأس الحكمة بخط «القباري - مرسى مطروح»، اعتبارا من الغد، بعد أن تقرر وقفها بصفة مؤقتة لتنفيذ أعمال إنشاء برابخ السيول أسفل السكة ضمن مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع، أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة.

وسبق وقامت الهيئة باختصار القطارات المتجهة من محرم بك إلى مرسى مطروح بمحطة جلال، واختصار القطارات المتجهة من مرسى مطروح إلى محرم بك بمحطة رأس الحكمة، وحرصت الهيئة على توفير أتوبيسات بمحطتي جلال ورأس الحكمة لنقل الركاب بين المحطتين.

حركة القطارات على خط السكة الحديد

- يتحرك قطار رقم 654 من محرم بك الساعة 13:00 بدلاً من الساعة 14:20 ويصل إلى محطة جلال الساعة 17:30.

- يتحرك قطار رقم 299 الساعة 16:00 من محطة مرسى مطروح بدلاً من الساعة 15:10 ليصل إلى محطة رأس الحكمة الساعة 17:00.

عودة الحركة طبيبعا

وأشارت الهيئة في تقرير لها، إلى عودة الحركة طبيبعا بشكل تدريجي اعتبارا من غد الأربعاء، مؤكدة حرصها بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري على الارتقاء بمرفق النقل ورفع كفاءة الطرق والكباري.