تراجع ملحوظ في أسعار الخضراوات والفواكه اليوم.. الطماطم بـ6.5 جنيه

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة تراجعًا ملحوظا داخل سوق العبور، إذ سجل متوسط سعر كيلو الطماطم حوالي 6.5 جنيه، والبطاطس 9.5 جنيه، والتفاح المحلي 33 جنيها للكيلو الواحد.

ويستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الخضراوات والفاكهة، وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور لتجارة الجملة.

أسعار الخضروات اليوم الاثنين

- يتراوح سعر الطماطم داخل سوق العبور من 4 إلى 6.5 جنيه

- يتراوح سعر البطاطس من 7 إلى 9.5 جنيه

- يتراوح سعر البصل من 11 إلى 27 جنيها

- يتراوح سعر الكوسة من 7 إلى 11 جنيها

- يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 3.5 إلى 4.5 جنيه

- يتراوح سعر الفاصوليا من 20 إلى 30 جنيها

- يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 6 إلى 11 جنيها

- يتراوح سعر الباذنجان رومي من 4.5 إلى 7.5 جنيه

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 7 إلى 13 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 7 إلى 11 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 7 إلى 11 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل حامى بلدي من 6 إلى 10 جنيها

- يتراوح سعر الفلفـل حامـى صـوب من 12 إلى 13 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل الوان «اصفر-احمر-برتقالي» من 28 إلى 32 جنيها

- يتراوح سعر الملوخية من 10 إلى 15 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم الأثنين

يتراوح سعر البرتقال البلدي من 5.5 إلى 7 جنيهات

- يتراوح سعر البرتقال السكري من 5.5 إلى 7 جنيهات

- يتراوح سعر البرتقال أبو سرة من 6 إلى 11 جنيهات

- يتراوح سعر اليوسفي من 4.5 إلى 7.5 جنيهات.

- يتراوح سعر الجريب فروت سعر 4 إلى 7 جنيهات

- يتراوح سعر الليمون الحلو من 7 إلى 10 جنيه

- يتراوح سعر الليمون بلدي من 12 إلى 18 جنيها

- يتراوح سعر الليمون الأضاليا من 2 إلى 5 جنيهات

يبلغ سعر العنب المستورد الأسود من 40 جنيها

- يتراوح سعر التفاح أمريكي إيطالي «كرتونة 20 كيلو» من 25 إلى 45 جنيها

- يتراوح سعر البلح الثلاجة من 15 إلى 21 جنيها

- يتراوح سعر الجوافة من 7 إلى 15 جنيها

- يتراوح سعر الرمان من 11 إلى 23 جنيها