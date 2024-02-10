أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في سوق العبور..«الطماطم بـ4 جنيهات»

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 10 فبراير 2024، استقرارا نسبيا لعدد كبير من الأنواع، في ظل توفر جيمع المنتجات من الخضراوات والفاكهة بشكل جيد في الأسواق المحلية.

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التإلىة، أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 10-2 -2024، في الاسواق المصرية، وفقاً لأخر التحديثات المعلنة من جانب سوق العبور.

أسعار الخضراوات اليوم

- استقر سعر كيلو الطماطم اليوم ليتراوح ما بين 4 إلى 6.5 جنيه.

- استقر سعر كيلو البصل اليوم ليتراوح ما بين 10 إلى 26 جنيها.

- استقر سعر كيلو البطاطس اليوم ليتراوح ما بين 8 إلى 12 جنيها.

- استقر سعر كيلو الجزر اليوم ليتراوح ما بين 3 إلى 5 جنيهات.

- استقر سعر كيلو الخيار البلدي اليوم ليتراوح ما بين 13 إلى 15 جنيها.

- استقر سعر كيلو الكوسة اليوم ليتراوح ما بين 9 إلى 11 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

- استقر سعر كيلو البرتقال البلدي اليوم ليتراوح ما بين 5 إلى 7.5 جنيه.

- استقر سعر كيلو البرتقال السكري اليوم ليتراوح ما بين 5 إلى 7.5 جنيه.

- استقر سعر كيلو إلىوسفي اليوم ليتراوح ما بين 4.5 إلى 8 جنيهات.

- استقر سعر كيلو الكانتلوب اليوم ليتراوح ما بين 6 إلى 11 جنيها.

- استقر سعر كيلو الفراولة اليوم ليتراوح ما بين 15 إلى 21 جنيها.

- استقر سعر كيلو البلح الأسواني اليوم ليتراوح ما بين 15 إلى 40 جنيها.