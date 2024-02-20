تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة: كثافات أعلى الدائري

استعرضت الإعلامية هالة الحملاوي مذيعة برنامج «صباح الخير يا مصر» على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية تفاصيل الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة وبعض المحافظات، إذ يشهد شارع رمسيس كثافة مرورية حتى شارع الجيش وصولًا إلى شارع العباسية وبعض الكثافات المرورية على شارع صلاح سالم.

كثافات مرورية على طريق الكورنيش

ويشهد كوبري الجلاء سيولة مرورية حتى العروبة وبعض الكثافات المرورية على كوبري المطار، وكوبري الحدائق عند الاتجاه للفنجري، وكذلك الأمر أعلى كوبري المطارية، وهناك بعض الكثافات المرورية على طريق الكورنيش من منطقة المظلات بالاتجاه إلى منطقة وسط البلد.

كما يشهد كوبري أكتوبر تباطؤ في حركة السيارات، وكذلك الأمر في منطقة الكورنيش بالاتجاه لمنطقة المعادي أمام ماسبيرو ووزارة الخارجية.

تباطؤ في حركة المرور بشارع الهرم

وبالانتقال إلى محافظة الجيزة، يشهد شارع الهرم تباطؤا في حركة المرور، وبعض الكثافات المرورية في منطقة مشعل من شارع العشرين وصولًا إلى منطقة الطالبية،

وتكونت كثافات مرورية بمطلع كوبري 15 مايو القادم من ميدان لبنان وجامعة الدول العربية بالاتجاه إلى منطقة الزمالك والقاهرة، كما يشهد محور 26 يوليو كثافة مرورية، وكذلك الأمر في شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة من كوبري فيصل وصولا إلى الدقي.

ويشهد الطريق الدائري كثافات مرورية متحركة عند نزلة شارع البحر الأعظم وصولًا إلى منطقة الدقي وميدان الجلاء، وبعض الكثافات النسبية أعلى دائري المريوطية المتجه إلى الطريق الصحراوي.