الحالة المرورية اليوم.. كثافات على الكورنيش ورمسيس وسيولة أعلى الدائري

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي ودينا شرف، الحالة المرورية، اليوم.

كثافات أمام جامعة عين شمس

ويشهد الكورنيش في القاهرة كثافات متحركة بداية من المظلات حتى منطقة وسط البلد، وتستمر الكثافات المتقطعة حتى الوصول للطريق السطحي في شارع رمسيس وامتداده، وتظل مستمرة حتى ميدان العباسية ومسجد النور، لكن بعد ذلك فإنّ هناك كثافات أمام جامعة عين شمس.

وفي طريق شارع الجيش، توجد كثافات نسبية حتى شارع بورسعيد، بعد ذلك تقل الكثافات في الطريق حتى الوصول إلى منطقة الضاهر، وهناك غلق كلي وجزئي من الاتجاهين في شارع يوسف عباس لمدة 30 يومًا تزامنًا مع استكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بعدد من المحطات.

تحويلات مرورية

وأجري عدد من التحويلات المرورية، لكن شهد طريق الأوتستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم سيولة مرورية كبيرة، وانتظمت الحركة المرورية للمتجع إلى نطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو وهناك سيولة مرورية للمتجه إلى شارعي عباس العقاد، وانتظمت الحركة أعلى دائري المرج للمتجه من نفق السلام باتجاه الطريق الزراعي ومنه الأقاليم.