تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة (فيديو)

استعرضت الإعلامية دينا شرف، مذيعة برنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة القناة «الأولى والفضائية المصرية» تفاصيل الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة وبعض المحافظات، حيث يشهد ميدان عبدالمنعم رياض كثافات نسبية بشوارع متفرقة، وبعض الكثافات المرورية على طريق الكورنيش من منطقة المظلات باتجاه منطقة وسط البلد.

يشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية مستمرة حتى منطقة العباسية

وتشهد منطقة الكورنيش بالاتجاه للمؤسسة كثافات مرورية، وكوبري أكتوبر حتى منطقة العباسية، ومن منطقة غمرة باتجاه العباسية نشهد سيولة مرورية، ويشهد محور النصر كثافات مرورية حتى المنصة، وبدأت الآن الكثافات المتحركة بشارع عباس العقاد والطيران وصولا لمنطقة الدائري.

تكون كثافات مرورية بمحور 26 يوليو القادم من ميدان لبنان من مدينة 6 أكتوبر

كما يشهد الطريق الدائري بعض الكثافات المرورية قبل النزلات، وبدأت تكون كثافات مرورية بمحور 26 يوليو القادم من ميدان لبنان من مدينة 6 أكتوبر، أما الاتجاه الآخر فيشهد كثافات نسبية تنتهي عند طلعة الدائري من ميدان لبنان، بينما يشهد طريق المريوطية الدائري سيولة مرورية نسبية للمتجه لمناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي وحتى حدائق الأهرام وصولا لميدان الرماية.

وتوجد كثافات مرورية متحركة بشارع الجامعة العربية وشارع السودان بالاتجاهين، وكثافات بميدان الدقي وتظهر كثافات بشارع السودان وحتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لبولاق وإمبابة ويشهد محور صفط كثافات مرورية تزيد بالاتجاه لجامعة القاهرة.