قطع المياه في بعض الأماكن بالمنيا لمدة 4 أيام.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا، قطع الخدمة عن مركز ومدينة مغاغة والعدوة، لمدة 6 ساعات يوميًا حتى يوم الخميس المقبل، بسبب أعمال الصيانة في أكبر محطة لمياه الشرب وهي محطة الصعايدة.

قطع مياه الشرب في المنيا

وأضافت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بيان صحفي لها: «ضعفت المياه بمركز ومدينة مغاغة والعدوة منذ أمس الساعه 11 صباحًا وحتى الساعة 7 مساء ولمدة 4 أيام نتيجة أعمال صيانة طارئة بمأخذ محطة مياه الصعايدة، وسيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب مجانا بالمناطق المتاثرة وعلى السادة المواطنين والمخابز والمستشفيات والمؤسسات الحيوية توفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع».

توفير مياه شرب للمواطنين

وقال المهندس، رجب السعيد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا، إن العاملين الفنيين يعملون على قدم وساق في صيانة محطة الصعايدة، انطلقت ـمس الاثنين وتستمر حتى الخميس، لافتًا إلى أن الشركة تستغل أيام الشتاء في صيانة وغسيل المحطات، نظرا لقلة استهلاك مياه الشرب.

ووجه جميع فروع الشركات في المحافظة بتوفير سيارات محملة بالمياه الصالحة للشرب والطهي لجميع المواطنين في مركز مغاغة ومدينة العدوة خلال فترة القطع، مجددًا مطالبته للمواطنين بتوفير احتياجاتهم، مؤكدا أن المياه سوف تنتظم في الضخ عقب الانتهاء من أعمال الصيانة.

وحرصت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة المنيا على توفير خط ساخن رقم 01050509013، أو عن طريق صفحة الشركة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.