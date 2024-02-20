ضوابط اختيار أعضاء لجان النظام والمراقبة بامتحانات الدبلومات الفنية

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مديرياتها لاختيار أعضاء جدد بلجان الإدارة والنظام والمراقبة جدد للمشاركة في امتحانات الدبلومات الفنية «صناعي وتجاري وفندقي وزارعي» للعام الدراسي الحالي 2023-2024، وفق قرار التجديد السنوي بنسبة لا تقل عن 30% على الأقل من العاملين في اللجنة من الأقدم إلى الأحدث.

الغير ملتزمين والذين ارتكبوا أخطاء العام الماضي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّ الفئات المستهدفة للتغيير في لجان النظام والمراقبة بامتحانات الدبلومات الفنية هذا العام، كما يلي.

- الأعضاء غير الملتزمين بنظام وضوابط العمل باللجنة والمتسببين في بعض المشاكل أثناء سير العمل، والأعضاء الذين ارتكبوا أخطاء أثناء العمل باللجنة خلال العام الماضي، على أن تكون الأخطاء مثبتة في محاضر فعلية ثم تحريرها.

الأقل كفاءة في العمل

- الأعضاء الأقل كفاءة في العمل وأقل تعاونا مع الزملاء ورؤساء العمل، بناء على التقييم الذي يتم بمعرفة رئيس الحجرة، وموافقة رئيس اللجنة في العام السابق فى ضوء المحاضر التي تم تحريرها بشأنهم، وتوقيعهم بالعلم أثناء الواقعة وتوقيعهم عليها بالعلم.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، بتشكيل اللجنة عن العام الماضي 2023، وكذلك أسماء المستبعدين، وكشف بأسماء الأعضاء الجدد 2024 مختوم بخاتم اللجنة.