مشروب سحري لتنظيف القولون.. «على قد الأيد» ونتائجه غير متوقعة

آلام كثيرة يشعر بها الشخص عند الإصابة بأمراض القولون، إذ أنه جزءًا من الجهاز الهضمي، وفي حال عدم علاجه تتفاقم الأمراض وتؤثر على الجسم، وما لا يعرفه الكثيرون أن هناك مشروب سحري لتنظيف القولون، بالإضافة إلى سعره الذي لا يتعدى بضع جنيهات، ويحتوي على العديد من الفوائد الصحية.

مشروب سحري لتنظيف القولون

الإسهال والانتفاخ والإمساك، من أشهر الأعراض التي يعاني منها الجهاز الهضمي، ويمكن أن تتطور وتؤدي إلى حدوث التهابات في القولون وتؤثر عليه، ويتسبب في آلام شديدة تؤثر على الصحة، إلا أن هناك مشروب لتنظيف القولون، ووفقًا لـ محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن»، قائلا إنّ عصير الخضروات الطازجة به عناصر مضادة للأكسدة مفيدة للجهاز الهضمي: «الخضراوات تحتوي على الجذور الحرة التي تعالج القولون والالتهابات، وتحتوي على العناصر المهمة والألياف والفيتامينات، وممكن أي خضار شرط يكون في خس لأنه بيطهر المعدة».

ويمكن علاج القولون عن طريق تناول مكونات عصير الخضراوات من الخس والكرفس والجزر، بحسب «عفيفي» مضيفا: «أنه من المشروبات التي توفر الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية، وتعمل على تنظيف القولون بسهولة»، لمدة تتراوح من يوم إلى يومين، إذ أنه يعمل على تحريك الطعام بسهولة عبر الجهاز الهضمي مما يساعد على العلاج سريعًا، وتناول هذا المشروب يأتي قبل كل وجبة.

طريقة عمل عصير الخضراوات

نقدم لكم مشروب سحري لتنظيف القولون، بحسب الشيف زينب مصطفى، التي قدمته في برنامجها على قناة «سي بي سي سفرة»:

المكونات:

- خس.

- جزر.

- كرفس.

- مياه.

- عسل حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

- صُبي الماء في وعاء الخلاط الكهربائي.

- ضيفي الخس والكرفس والجزر.

- اخلطيهم حتى يصبح لديكِ مزيج ناعم القوام.

- ضيفي العسل حسب الرغبة.

- اخلطي مرة أخرى حتى تتجانس المكونات.

- صفي العصير واسكبيه في كوب التقديم، ثم قدميه.

علاج القولون

وقدمت هيئة الدواء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لعلاج القولون، عدة نصائح وهي:

- الابتعاد عن القلق والتوتر.

- تجنب تناول الوجبات غير المنتظمة.

- تجنب الأكل في وقت متأخر من الليل، والابتعاد عن النوم بعد الأكل​​.

- ممارسة الرياضة بانتظام.

- تناول الأغذية الغنية بالألياف والكثير من السوائل.​

- تناول الوجبات بطريقة معتدلة، ومضغ الطعام جيدًا، وتجنب الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين.