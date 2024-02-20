«الصحة» تحدد تطعيمات الحجاج للعام الجاري.. آمنة ومتوفرة

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، التطعيمات المطلوبة لحجاج 2024، مبينًا أنَّها تتضمن الالتهاب السحائي وسولك ولقاح فيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية وهي اختيارية، لافتا إلى أنَّ هناك توجيهات مشددة على مكاتب الصحة لتطعيم الحجاج بشكل سريع وجيد تسهيلًا على الحجاج لإنجاز مهمتهم.

تطعيمات الحجاج للعام الجاري 2024

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان على الحجاج ضرورة الحصول على التطعيمات خاصة أنّها تعمل على تحصين الحجاج وتعزيز الجهاز المناعي للجسم خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة وهو أكثر الفئات عرضة للإصابة بالأمراض المعدية وغير المعدية، مؤكّدًا أنَّ جميع التطعيمات آمنة ولا يوجد ضرر بشأنها وهي متوافرة داخل مكاتب وزارة الصحة المحددة لسفر الحجاج.

مكاتب الصحة توفر تطعيمات الحجاج

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنَّه حال وجود أي شكوى أو استفسار ضرورة التواصل مع الخط الساخن للوزارة 105 للرد على كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة، مشيرًا إلى حرص العاملين على الخط الساخن للوزارة على حل أي مشكلة وإزالة كل المعوقات والحصول على الخدمة الطبية على أكمل وجه.