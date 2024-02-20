توقعات بتراجع أسعار الأرز الشعير خلال رمضان.. والغرفة التجارية: متوفر في المضارب

أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بالغرفة التجارية، أن الفترة المقبلة ستشهد استقرارا في أسعار الأرز بالأسواق، وهناك توقعات بتراجعها لوجود كميات في الأسواق، موضحا أن مصر تنتج نحو 6 ملايين طن شعير، تكفي الاستهلاك المحلي بالكامل.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الأرز الشعير العريض الحبة سجل ما بين 18 إلى 18 ألف و500 جنيها للطن الواحد، بينما «رفيع الحبة» يتراوح سعره ما بين 19 إلى 19 ألف و500 جنيه للطن.

سعر الأرز الأبيض المعبأ اليوم

بلغ سعر الأرز الأبيض المعبأ الرفيع الحبة من 26 إلى 27.5 جنيه للكيلو في المضارب، ليصل للمستهلك بسعر 30 جنيها للكيلو في الأسواق.

وسجل سعر الأرز الأبيض المعبأ العريض الحبة ما يقرب من 29 إلى 31 جنيها للكيلو، بينما يصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 31 إلى 35 جنيها للكيلو في الأسواق.

جهود الحكومة المصرية لتوفير السلع للمواطنين بسعر بسيط

وأشار إلى أن الحكومة أقامت معارض كبيرة من المنافذ والمعارض في جميع المحافظات، مثل معارض أهلا رمضان ومبادرة كلنا واحد، وذلك من أجل توفير السلع والمنتجات الغذائية الأساسية للمواطنين بسعر بسيط في متناول أيديهم، وبأسعار مخفضة تصل لـ30% في جميع المعارض والمنافذ.