تفاصيل معرض أهلا رمضان 2024 في مدينة نصر.. يستمر حتى 11 مارس المقبل

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، إنّ معرض أهلًا رمضان 2024 في مدينة نصر، سيجري تنظيمه تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، من قِبل وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة واتحاد الغرف التجارية وغرفة القاهرة التجارية، في الفترة من 25 فبراير إلى 11 مارس المقبل.

وأوضح «الحمصاني» وفق بيان صادر عن الحكومة، أنّ معرض أهلًا رمضان 2024 في مدينة نصر، يأتي بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بتوفير السلع المختلفة بأسعار مناسبة ضمن جهود الدولة للحد من آثار التضخم على المواطنين.

أهمية الحفاظ على توازن الأسعار

من جهته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ضرورة توفير السلع المختلفة وأهمية الحفاظ على توازن الأسعار، بما يُلبي احتياجات المواطنين من هذه السلع، خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المُبارك، مُشيرًا إلى أهمية معارض أهلًا رمضان ومبادرة «كلنا واحد» في توفير السلع المختلفة للمواطنين بأسعار مناسبة.

خصومات تتراوح من 15 إلى 30%

وأوضح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أنّ معرض أهلًا رمضان 2024 في مدينة نصر، سيضم كبار منتجي السلع الغذائية والرمضانية، لافتًا إلى تخصيص أجنحة لمعروضات الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية والشركات التابعة لها، إلى جانب تخصيص مساحات لجهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع و«أمان» بوزارة الداخلية، مشيرًا إلى أنّ المعرض سيقدم مختلف السلع الأساسية والرمضانية، بخصومات تتراوح من 15 إلى 30%.