أحمد موسى يشيد بجهود الرئيس السيسي: «شايل هموم ثقيلة»

وجّه الإعلامي أحمد موسى، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «ربنا يكون في عونه ويحفظه»، مشيدًا بالجهود التي يقوم بها الرئيس في ظل الظروف التي تمر بها مصر خلال الفترة الراهنة.

الشعب يحتاج توفير كل احتياجاته المعيشية

وأضاف «موسى»، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الشعب يحتاج توفير كل احتياجاته المعيشية من أكل وشرب وعلاج وغاز، مضيفًا: «الرئيس عبدالفتاح السيسي شايل على أكتافه هموم ثقيلة قوي، فوق كل الأزمات والظروف دي في كارثة كبيرة على حدود مصر الشرقية، وده كله حمل ثقيل قوي على الرئيس السيسي».

وأشاد بدور الرئيس السيسي، قائلًا: «بقول للرئيس السيسي ربنا يكون في عونك ويحفظك لأنك محافظ على البلد بقوة في ظل الظروف الصعبة اللي حصلت الفترة الماضية وكانت بمثابة كماشة على البلد».