كاتب صحفي: جهود حكومية متواصلة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية في مصر

أكد الكاتب الصحفي زكي القاضي، أن الدولة المصرية تبذل جهد كبير لدعم وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، مشير إلى أنه من بداية شهر مارس المقبل ستطبق الدفعة الأخير من جملة برامج العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بتخصيص 180 مليار جنيه حتى تنطبق على الموظفين والمعاشات و دكاترة الجامعة والأطباء والمهنيين وعدد كبير من القطاعات.

جهود مصرية متواصلة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية

قال الكاتب الصحفي، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، إن الجهود المصرية متواصلة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وسط إشادة أممية ودولية في ظل ظروف اقتصادية متداخلة بشكل كبير، وارتباطها بأوضاع عالمية مؤثره مثل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية بالإضافة إلى التدخل الإقليمي الأخير فيما يخص المشهد في قطاع غزة وتأثيراته على مصر.

برامج الحماية الاجتماعية في قطاع الصحة والتعليم

وتابع القاضي، أن جملة برامج الحماية الاجتماعية شملت زيادة في مخصصات قطاع الصحة على سبيل المثال من 36 مليار جنيه في 2014 إلى 200 مليار جنيه في هذا العام بنسبة زيادة أكثر من 440% مما يمثل نسبة عظيمة للغاية في قطاع الصحة بالإضافة إلى قطاع التعليم كان 84 مليار جنيه في 2014 ولكن الآن 230 مليار جنيه بنسبة زيادة أكثر من 170%، وبرامج التقافل والكرامة يحقق 35 مليار جنيه يخدموا أكثر من 5 ملايين أسرة مصرية.