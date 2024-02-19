أستاذ فيروسات: لا ضمان لعدم عودة شراسة كورونا

كشف الدكتور أيمن الشيبيني، أستاذ الفيروسات بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، تفاصيل جديدة حول متحور x لفيروس كورونا، موضحا أن فيروس كورونا لن ينتهي، ولكنه يشهد تحورات ضعيفة، لافتا إلى أنه ليس هناك ضمانة لأن يرجع المتحور مرة أخرى إلى صورة أسوأ مما كان ولكن لا يوجد في العلم ما يؤكد انتهاءه أو عدم تحوره لأشد قوة وكل شيء وارد.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المتحورات بدأت تظهر مرة أخرى خلال الفترة الحالية في دول أوروبا ومنها سلالة أوميكرون ولكنها أشد نوعا ما وأطلق عليها متحور x، ونتمنى ألا تعود الأعراض بشدتها كما كان في متحور دلتا.

متحورات كورونا

وأشار إلى أن نسبة متحورات كورونا كثيرة جدا منذ اكتشافه، موضحا أن خطورة أي متحور تكمن في أمرين؛ الأول سرعة انتشاره، والثاني قدرته علي التخفي من جهاز المناعة، وحال وجود الأمرين يتم إدراجه تحت منطقة الخطر وتبدأ الدول ومنظمة الصحة العالمية في اتخاذ الخطوات لمواجهته.

إجراءات احترازية للوقاية من الفيروس

وأكد أنه لا يوجد أي ضمان حتى الآن يوضح عدم وجود متحورات جديدة مثل دلتا، ومتحور x يجب الحذر منه واتباع جميع الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية منه وكذلك جميع الإرشادات المتبعة في هذا الشأن.