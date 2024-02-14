محافظ الجيزة يوجه رؤساء الأحياء بسرعة رصف الطرق والمحاور المرورية

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن؛ الالتزام بالمواعيد المحددة لإنهاء المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، وسرعة تنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية لتحقيق الاستفادة المرورية منها للمواطنين.

فتح شرايين مرورية لتيسير الحركة

وأشار المحافظ خلال اطلاعه على نسب تنفيذ أعمال الرصف للمشروعات بحي العمرانية ومركز ومدينة منشأة القناطر؛ إذ تابع أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة 5 شوارع حيوية بحي العمرانية وشملت وضع الطبقة السطحية للرصف بشارع حسب النبي بدءا من شارع جمال عبد الناصر وحتى شارع أحمد كامل، بالإضافة إلى وضع الطبقة السطحية للرصف بشارع محمود سابق الحناوي بدءا من شارع فيصل وحتى شارع حسب النبي، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير متفرعات شارع الملك فيصل وفتح شرايين مرورية لتيسير الحركة.

تطوير محاور الحركة المرورية

وأشارت محافظة الجيزة في بيان إلى أن مشروعات التطوير تضمنت وضع الطبقة السطحية للرصف بشوارع مدرسة الصنايع وأحمد الفيومي إلى جانب تنفيذ أعمال رصف وتطوير الجزء المتبقي من شارع ترعة الزمر بالعمرانية الشرقية باعتباره أحد الطرق المؤدية لمحور الفريق كمال عامر، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير محاور الحركة المرورية.

تنفيذ الأعمال طبقا للمعايير والمواصفات القياسية

واطلع محافظ الجيزة على جهود مركز ومدينة منشأة القناطر في تنفيذ أعمال رصف وتطوير طريق ترعة محمود خليل ببرقاش ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 - 2024.

ووجّه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن؛ بضرورة المتابعة الميدانية للشركات المنفذة لضمان تنفيذ الأعمال طبقا للمعايير والمواصفات القياسية والانتهاء وفقاً للجدول الزمني المحدد.