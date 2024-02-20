تراجع أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الثلاثاء 20-2-2024
كتب:
عبير منصور
01:17 م | الثلاثاء 20 فبراير 2024
أسعار اللحوم اليوم
تراجعت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 20-2-2024 في الأسواق، حيث سجل سعر كيلو اللحم البتلو نحو 408 جنيهات بتراجع 5 جنيهات في الكيلو عن أسعار أمس، وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسعار اللحوم اليوم وفقا للأسعار المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري.
أسعار اللحوم اليوم
- بلغ سعر كيلو لحم البتلو اليوم في الأسواق نحو 408 جنيهات، بتراجع بلغ 5 جنيهات في الكيلو.
- بينما سجل سعر كيلو لحم الكندوز الكبير نحو 324، بتراجع 5 جنيهات في الكيلو.
- وعن سعر كيلو البتلو بعظم فبلغ نحو 369 جنيها، بتراجع 10 جنيهات للكيلو.
- ووصل سعر كيلو اللحم الضاني بعظم نحو 358 جنيها، بتراجع 19 جنيها في الكيلو، بينما بلغ سعر كيلو اللحم الضأن بعظم نحو 417 جنيها، بتراجع بلغ 7 جنيهات.
- وسجل سعر كيلو لحم الكندوز نحو 398 جنيها.
- بينما بلغ سعر كيلو لحم الكندوز الصغير نحو 372 جنيها، بتراجع بلغ 5 جنيهات للكيلو.