أسعار اللحوم اليوم السبت 17-2-2024.. «الكندوز» انخفض 10 جنيهات

سجلت أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت 17-2-2024، نحو 340 جنيهًا للكيلوجرام في محلات الجزارة والأسواق للمستهلك، مقارنة بالأسعار في نهاية التعاملات أمس 350 جنيهًا، بحسب الأسعار المعلنة من شعبة القصابين.

أسعار اللحوم اليوم

تنشر «الوطن» أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت 17-2-2024، وفقًا للأسعار المعلنة من شعبة القصابين وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وجاءت كما يلي:

- سجلت أسعار اللحوم الكندوز في المتوسط 340 جنيهًا للحوم الحمراء البلدي مقارنة بالأسعار نهاية التعاملات أمس 350 جنيهًا.

- سجلت أسعار اللحوم الضأن بعظم في المتوسط نحو 340 جنيهًا.

- وسجل أسعار اللحوم البتلو بعظم في المتوسط نحو 295 جنيهًا.

أسعار اللحوم في مصر

- وبلغت أسعار اللحوم البتلو في المتوسط نحو 320 جنيهًا.

- أسعار اللحوم الكندوز صغير نحو 370 جنيهًا.

- سجلت أسعار اللحوم الكندوز كبير في المتوسط نحو 285 جنيهًا.

- أسعار اللحوم الضأن في المتوسط نحو 370 جنيهًا.