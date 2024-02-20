جدول رواتب شهر فبراير 2024.. أيام قليلة ويبدأ الصرف

يتنظر العاملون في الدولة موعد رواتب شهر فبراير 2024، بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق حزمة اجتماعية غير مسبوقة من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين، مع ارتفاع معدلات التضخم عالميا والتي ألقت بظلالها على مصر.

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن»، مواعد صرف رواتب شهر فبراير 2024، والتي لن تضم الزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أطلقها من قبل.

وحددت وزارة المالية جدولا لمواعيد صرف رواتب شهر فبراير 2024، والتي ستبدأ بداية من الخميس المقبل 22 فبراير 2024، وتمتد حتى الثلاثاء 27 فبراير 2024.

جدول صرف رواتب شهر فبراير 2024

سيكون اليوم الأول لـ صرف رواتب شهر فبراير الخميس الموافق 22-2-2024.

فيما سيكون اليوم الثاني لصرف رواتب الموظفين هو الأحد الموافق 24-2-2024.

أما وعن اليوم الثالث فسيكون الإثنين الموافق 25-2-2024.

وبالنسبة لليوم الرابع فسيكون يوم الثلاثاء الموافق 26-2- 2024.

أما وعن اليوم الخامس فسيكون يوم الأربعاء الموافق 27-2-2024.

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024

وحددت وزارة المالية المواعيد الخاصة بصرف مرتبات شهر مارس 2024 عبر الزيادة الجديدة، المقرر لها أن تبدأ الخميس الموافق 21-3-2024 المقبل، في حين ستستمر حتى الأربعاء 27 مارس 2024.