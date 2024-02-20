موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 للمعلمين.. وجدول الزيادة الجديدة

ينتظر قطاع كبير من المعلمين موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 للمعلمين، بعد إقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة جديدة في المرتبات كان من بينها المعلمين، ضمن حزمة جديدة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 للمعلمين

ومن المقرر أن يكون موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 للمعلمين، بداية من الأحد المقبل 25 فبراير الجاري، بحسب ما أوضحت وزارة المالية، ويستمر صرف المرتبات حتى نهاية شهر فبراير الجاري.

زيادة إضافية لأجور المعلمين

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا بتخصيص 8.1 مليار جنيه زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، إذ قال إبراهيم شاهين وكيل أول نقابة المهن التعليمية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّه سيتم تطبيق زيادة مرتبات المعلمين 2024 في شهر مارس المقبل، على أن يجرى صرفها أول إبريل.

وقال إبراهيم شاهين وكيل نقابة المعلمين إنَّ موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 للمعلمين سيتم بداية من يوم الأحد المقبل أو الذي يوافق 25 فبراير الجاري، ومن المقرر أنَّ يستمر صرف مرتبات شهر فبراير 2024 للمعلمين حتى نهاية الشهر، مؤكّدًا أنَّ الصرف يجرى إلكترونيًا ويتمّ إيداعه في حساب المعلم مباشرة.

وحول وكيل نقابة المعلمين موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 للمعلمين، أكّد أنَّ وزارة المالية تحدد صرف المرتبات من بداية يوم 25 من كل شهر

زيادة مرتبات المعلمين 2024

وشملت زيادة مرتبات المعلمين 2024 زيادة لهيئة التعليم المخاطبين، والتي جاءت كما يلي.

كبير معلمين 360 جنيهًا.

معلم خبير 330 جنيهًا.

معلم أول (أ) 250 جنيهًا.

معلم أول 200 جنيه.

معلم/ معلم مساعد 250 جنيهًا.