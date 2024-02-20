تفاصيل مرتبات شهر فبراير ومارس 2024.. اعرف موعد الزيادة الجديدة

كشفت وزارة المالية، مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير ومارس 2024، للموظفين العاملين ضمن الجهاز الإداري للدولة، إذ يرغبون في معرفة موعد الزيادة الجديدة حيث يستمر الصرف لمدة 5 أيام.

وقالت الوزارة، عن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير ومارس 2024، إنها ستصرف دون إضافة زيادات جديدة، مثل زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية السنوية.

وحددت الوزارة، مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير، لجميع العاملين في الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، بداية من الخميس المقبل وحتى الأربعاء 28 فبرير، حسب ما أفاد بيان سابق من قبل وزارة المالية.

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

- الخميس الموافق 22-2-2024.

- الأحد الموافق 24-2-2024.

- الاثنين الموافق 25-2-2024.

- الثلاثاء الموافق 26-2- 2024.

- الأربعاء 27-2-2024.

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024

وحددت وزارة المالية، المواعيد الخاصة بصرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة، بدءًا من الغد، حتى الأربعاء 27-3-2024.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد قرر إطلاق حزمة اجتماعية جديدة، تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة وصلت إلى 50%، إذ يصل مرتب الموظف بالدرجة السادس إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، على أنّ تكون الزيادة الجديدة مع بداية شهر مارس المقبل، إضافة لزيادة أجور العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية، إذ سيصل الحد الأدنى للزيادة بين 1000 و1200 جنيه بشكل شهري بحسب الدرجة الوظيفية، كما سيجرى تطبيق حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه بالنسبة للدرجة السادسة، في حين سيزيد قيمته لـ50 جنيهًا لكل الدرجات الوظيفية وصولًا إلى 900 جنيه.

جدول مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

- تصل مرتبات الدرجة السادسة للموظفين في الحكومة إلى 6 آلاف جنيه.

- تصل مرتبات الموظفين في الدرجة الخامسة إلى 6500 جنيه.

- مرتبات الدرجة الرابعة تصل خلال شهر مارس إلى 7000 جنيه.

- مرتبات الدرجة الثالثة للمرتبات تصل إلى 7500 جنيه.

- وبالنسبة لمرتبات الدرجة الثانية للمرتبات تصل إلى 8 آلاف جنيه.

- الدرجة الأولى وما يعادلها تصل إلى 8200 جنيه.

- وبالنسبة لدرجة المدير العام وما يعادله 9200 جنيه.

- وبالنسبة للدرجة العالية أو ما يعادلها 10 آلاف و200 جنيه.

- مرتبات الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها 12 ألفًا و200 جنيه.