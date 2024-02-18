«اعرف هتقبض كام».. جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2024

أعلنت وزارة المالية جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2024، وهو الأمر الذي يهم موظفي الجهاز الإداري للدولة، والدواوين التابعة للوزارات والقطاعين العام والأعمال العام، وكذا الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن جدول مرتبات شهر فبراير 2024.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

ووفق بيانات وزارة المالية، تبدأ الجهات الحكومية صرف مرتبات شهر فبراير 2024، خلال الفترة من 21 فبراير الجاري وحتى يوم 29 من الشهر ذاته، ومن المنتظر أن تاتي المرتبات دون إضافة زيادات جديدة كالمرتبات والعلاوة الدورية السنوية، وسيتم إضافتها لمرتبات شهر مارس المقبل 2024.

جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2024

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» ضمن التقرير التالي جدولا لمرتبات الموظفين، بحسب الدرجات الوظيفية للعاملين في الدولاب الحكومي والخاضع لأحكام مواد قانون الخدمة المدنية الذي حمل رقم 81 لسنة 2016 على النحو التالي:

- من المفترض أن يتقاضي موظفي الدرجة السادسة مبلغ الـ 4 آلاف جنيه.

- أما وعن مرتبات موظفي الدرجة الخامسة فستكون في حدود الـ 4500 جنيه.

- وعن مرتبات موظفي الدرجة الرابعة فستكون 5 آلاف جنيه.

- وبالنسبة لمرتبات الدرجة الثالثة فستكون 5500 جنيه.

- وجائت مرتبات موظفي الدرجة الثانية بمبلغ 6 آلاف جنيه.

- وبالنسبة لمرتبات موظفي الدرجة الأولى بمبلغ 7 آلاف جنيه.

- أما وعن مرتبات الموظفين بدرجة مدير عام فستكون 8 آلاف جنيه.

- وبالنسبة لمرتبات الدرجة العالية فستكون 9 آلاف جنيه.

- وجائت مرتبات الدرجة الممتازة 11 ألف جنيه.