موعد إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024.. إليك التفاصيل

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، موعد إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024، وذلك للحصول على استحقاقات الدعم التي تقدمها الدولة المصرية للفئات الذين يحق لهم الحصول على التموين.

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

وخلال السطور التالية توضح «الوطن» متى يتم إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024؟.

إقرار ميزانية جديدة

ووفقًا لمصادر في وزارة التموين لـ«الوطن»، سيتم إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 إذا تم إقرار ميزانية جديدة على الميزانية الموجودة حاليًا لدعم المنظومة التموينية، وإمكانية ضم وإدراج المواليد على البطاقة التموينية.

وتابع: بعد أن يتم إضافة المواليد على البطاقة التموينية يحق للفئات التي تم إضافتهم الحصول على حصة ثابتة من الخبز المُدعم بشكل يومي بواقع 5 أرغفة في اليوم لكل مواطن، فضلًا عن السلع التموينية والتي تكون بـ50 جنيه في الشهر.

وأوضح: من المتوقع أن يتم فتح باب إضافة المواليد على البطاقة التموينية في شهر يوليو المُقبل 2024 وذلك بعد إقرار ميزانية جديدة لهذا البند لحصول بعض الفئات المستحقة على حصتهم التموينية.