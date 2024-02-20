متحدث «الري»: لدينا مشروعات كبرى في مجال إعادة استخدام المياه

قال محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، عقد اجتماعا لمتابعة إجراءات تطوير الخطة القومية للموارد المائية، ووجّه بمد فترة الخطة القومية لتكون حتى عام 2050 مع إدراج الموضوعات المهمة التي تؤثر على قطاع المياه.

وأضاف «غانم» خلال مكالمة هاتفية لبرنامج الأخبار المذاع على شاشة «dmc»، أنه من ضمن هذه الأمور المهمة الأبعاد الخاصة بإدراج المياه غير التقليدية، والتي تشمل معالجة وإعادة استخدام المياه، وخاصة أن مصر تشهد منذ فترة مشروعات كبرى في مجال إعادة استخدام المياه، كما في محطة الحمام وبحر البقر والمحكمة.

المياة الجوفية وتراخيصها

وأشار إلى أن المياه الجوفية وتراخيصها لها أهمية كبيرة، خاصة ما تم رصده من قبل بعض الجمعيات الخيرية بنشر إعلانات جمع التبرعات من المواطنيين لحفر آبار جوفية، لافتا أن وزارة الري أعلنت تنويهًا مهما نظرًا لخطورة هذا الأمر.

ولفت إلى أن عملية حفر الآبار لها اشتراطات خاصة حتى لا يكون هناك تأثير سلبي على الخزان الجوفي، مواصلا: «إحنا بنتعامل مع خزان على أعماق كبيرة، وعشان نقدر نحدد كمية المياه الموجودة في الخزان ونسحبها، لازم تتم من خلال أجهزة وزارة الري، وبعدين بيطلع ترخيص بعدد الآبار التي يتم حفرها، وعدد ساعات تشغيل كل بير، لذا من الضروري أن تتم وفق الاشتراطات الفنية المحددة من قبل الوزارة ».